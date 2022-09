Mathias Fixelles prévient: "Ne pas sous-estimer Zulte-Waregem"

Westerlo jouera contre Zulte Waregem ce week-end. Ce club est dernier, mais Mathias Fixelles affirme qu'il n'est pas question de le sous-estimer.

"Nous sommes aussi juste Westerlo, qui ne vient que de la deuxième division", a déclaré Fixelles à Het Laatste Nieuws. "Qui sommes-nous pour dire que c'est 'seulement' contre Zulte Waregem samedi ? Nous devrons être au top. Nous devrons nous battre à nouveau pour prendre les trois points à domicile. Chaque match à ce niveau est dangereux et imprévisible."

Westerlo a aussi souvent du mal contre les petits clubs. "Nous avons gagné contre le Standard et Anderlecht, mais nous avons perdu contre Malines et Eupen. Il s'agit pour ainsi dire des deux meilleurs et de deux de nos rivaux directs. Ce sont souvent les détails qui font la différence."

Westerlo est actuellement 11ème de la Jupiler Pro League avec 12 sur 27.