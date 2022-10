Mis sous pression après un début de saison catastrophique, Brendan Rodgers répond

Leicester est actuellement lanterne rouge de Premier League. Le coach des Foxes, Brendan Rodgers, a pourtant assuré pouvoir redresser la situation.

Victoire obligée ce lundi pour Leicester et ses Diables - Tielemans, Castagne et Praet. Les Foxes sont en grand danger, avec un bilan alarmant d'un point sur 21. Ils ont l'occasion de revenir à hauteur de Nottingham Forest, qui compte 3 points de plus.

Interrogé en conférence de presse sur la situation désastreuse du club, le coach Brendan Rodgers a affirmé que ses dirigeants lui "font confiance pour redresser la situation". "Ils pensent que je peux changer les choses", a-t-il assuré. "Si ça change, ils me le diront. Je n'ai reçu que du soutien de leur part."

"Nous avons maintenant une chance de bien faire les choses lundi. Je sais que je suis la personne qui peut faire avancer cette équipe. Mais je sais aussi que si tu perds six matchs sur sept, tu ne deviens pas la coqueluche du mois."