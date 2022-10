D1B: Beveren écrase le Lierse

Privé de leur meilleur buteur, les Waeslandiens n'ont pourtant pas fait dans le détail contre le Lierse.

Sans Daniel Maderner, blessé et absent pour une longue durée, et sans le dernier transfuge, Dieumerci Mbokani, pas encore autorisé à jouer, le SK Beveren a infligé une véritable claque au Lierse, dimanche après-midi, dans l'avant-dernier match de la septième journée de D1B.

Lucas Ribeiro Costa avait ouvert le score sur penalty, Thierno Barry, auteur d'un doublé, Kevin Hoggas et Sander Coopman ont également inscrit leur nom au tableau d'affichage. Beveren corrige le Lierse (5-0) et revient à hauteur de Lommel et du Lierse, avec un point de retard sur le leader, le Beerschot.