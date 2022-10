Mauvaise nouvelle pour le Bayer Munich : deux joueurs importants positifs au Covid-19

Le champion d'Allemagne a annoncé la mauvaise nouvelle avant la troisième journée ce week-end.

Avant la réception du Viktoria Plzen mardi en Ligue des Champions, le Bayern Munich a officiellement annoncé les tests positifs au Covid-19 du milieu polyvalent Joshua Kimmich (27 ans, 8 matchs et 2 buts en Bundesliga cette saison) et de l'attaquant Thomas Müller (33 ans, 8 matchs et 2 buts en Bundesliga cette saison).

Tous les deux asymptomatiques, les internationaux allemands sont désormais placés à l'isolation chez eux. Bien évidemment forfaits pour cette rencontre européenne, Kimmich et Müller sont également très incertains pour le Klassiker samedi prochain sur la pelouse du Borussia Dortmund en Bundesliga.