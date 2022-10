Officiel : Gonzalo Higuain annonce sa retraite

A 34 ans, "Pipita" a pris la décision de quitter les terrains.

Au cours d'une conférence de presse organisée ce lundi à Miami, Gonzalo Higuain (34 ans) a annoncé qu'il prenait sa retraite à la fin de la saison en MLS. "Le jour est venu de dire au revoir au football, un métier qui m’a tant donné et que je me sens privilégié d'avoir vécu avec ses bons et ses moins bons moments", s'est alors exprimé l'attaquant argentin.

Révélé en Argentine, à River Plate, Higuain signe très vite au Real Madrid. Il rejoint ensuite le Napoli, où il réussira l'exploit de marquer 36 buts sur une saison de Serie A. Il jouera par après à la Juventus, l'AC Milan, Chelsea, avant de rejoindre la MLS et l'Inter Miami. Il compte plus de 330 buts en 704 matchs joués, et 31 buts avec la sélection de l'Argentine. Il disputera d'ailleurs la finale de la Coupe du monde 2014 avec l'Albiceleste.