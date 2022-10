Les absences se font ressentir à La Gantoise : "De Sart et Tissoudali leur manquent plus que jamais"

La Gantoise inquiète, et un peu dans tous les secteurs du jeu.

Ce dimanche face au Cercle, La Gantoise a beaucoup marqué, mais a encaissé plus. Les hommes de Hein Vanhaezebrouck ont ainsi entamé leur période d'après-trêve par une défaite 4-3 et ont devant eux un calendrier infernal, rythmé également par la Conference League et la Coupe de Belgique.

"Vous ne pouvez pas nier que les défenseurs ne sont actuellement pas à leur niveau", a déclaré au Nieuwsblad Wim De Coninck, ancien gardien des Buffalos. "Il ne faut pas non plus omettre le triangle du milieu de terrain gantois de l'analyse. Kums a également laissé courir Vanhoutte sur le premier but du Cercle Bruges. Vous payez de telles choses cash, mais souvent les gens ne regardent que les défenseurs."

"De Sart (blessé aux adducteurs, ndlr) manque à La Gantoise", a poursuivi De Coninck. "Il est le ciment de cette équipe. Les lignes se désagrègent maintenant très facilement (...) Parfois, j'ai l'impression que Cuypers est un peu seul. La cohésion dans l'équipe n'est pas encore ce qu'elle devrait être. Donc là aussi, l'absence de De Sart joue un rôle majeur."

De Coninck n'a pas non oublié l'absence prolongée de la star gantoise, le Marocain Tarik Tissoudali. "Sans Tissoudali, en revanche, il vous manque aussi beaucoup de créativité. Pourtant, vous n'avez pas d'attaquants de flanc typiques disponibles pour passer à un 4-3-3. Tissoudali peut alors attirer trois défenseurs, créant de l'espace pour ses coéquipiers. Vous n'avez personne qui a le même profil."