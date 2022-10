L'international français François Remetter est décédé à l'âge de 94 ans

Le plus vieil international français nous a quittés. François Remetter est décédé à l'âge de 94 ans.

François Remetter avait participé aux Coupes du Monde 1954 et 1958 avec l'Équipe de France. Ayant porté le maillot des Bleus à 26 reprises, Remetter, gardien de but, a joué pour Strasbourg, Metz, Sochaux, Bordeaux, Limoges et Grenoble durant sa longue carrière, de 1948 à 1966. S'il n'a remporté aucun trophée, L'Equipe précise qu'il était un précurseur dans le domaine du jeu au pied. François Remetter était le gardien titulaire de la France au début du Mondial 1954 suite à la blessure du n°1, René Vignal.