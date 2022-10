Un retour au Cercle de Bruges pour renforcer le staff

Radhi Jaidi (47 ans) avait quitté le Cercle de Bruges en août 2021, après 11 matchs au sein du staff d'Yves Vanderhaeghe. Il prenait alors les rênes de l'Espérance Tunis pour la saison 2021-2022. Libre depuis juin dernier, Jaidi fait son retour chez les Groen & Zwart ; avec son arrivée, précise le Cercle, "le staff est désormais complet".

.@RadhijaidiOff (47) keert terug naar Cercle. Nadat hij eerder al actief was voor Groen-Zwart, meer bepaald in de periode tussen feb-aug 2021, zal hij nu opnieuw een belangrijke rol voor Cercle vervullen. Met de aanstelling van Jaïdi is de technische staf opnieuw voltallig. 🟢⚫️