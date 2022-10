Thierry Witsel : "Je ne pense pas qu'Axel rejouera un jour en Belgique"

Le père du Diable Rouge et joueur de l'Atletico s'est exprimé sur l'avenir de son fils, avant la rencontre du Club de Bruges ce mardi soir en Ligue des Champions.

Avant de partir à l'étranger, au Benfica, Axel Witsel a très rapidement impressionné sous la vareuse du Standard de Liège. "Quand il était encore au Standard, Arsenal a frappé à la porte, mais cela n'a pas abouti", a déclaré le père d'Axel Witsel, Thierry, dans une interview accordée au Nieuwsblad.

"Même avant cela, avec les jeunes, Anderlecht, l'Ajax et le Real Madrid ont frappé à la porte. Même si je voulais qu'Axel reste proche de nous à Liège à l'époque."

A 33 ans, Witsel ne semble pas en avoir fini avec le football de très haut niveau. Son transfert pour l'instant réussi à l'Atletico Madrid le prouve. "Je ne crois pas qu'Axel rejouera un jour en Belgique", a avancé Thierry Witsel. "Les années n'ont pas d'emprise sur lui et il veut jouer dans un top championnat le plus longtemps possible."

Un retour d'Axel au Standard avait été évoqué - l'hiver dernier notamment. Son père y croit, mais pas en tant que joueur. "Avec un retour au Standard, les attentes pourraient être irréalistes. Qui sait, il pourrait revenir à Sclessin dans un rôle différent."