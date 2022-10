Geraerts se montre prudent : "Braga reste le favori"

Match importantissime pour l'Union Saint-Gilloise, qui rencontre ce jeudi Braga en Europa League.

Tombeurs de l'Union Berlin puis de Malmö lors des deux premiers matchs d'Europa League, l'Union Saint-Gilloise et son entraîneur principal Karel Geraerts se déplacent à Braga, un adversaire dont le coach se méfie bien évidemment.

"Braga est une équipe qui joue au football, qui met beaucoup de vitesse, a un haut niveau technique et possède de bons joueurs", a déclaré Geraerts en conférence de presse. "Il est deuxième du championnat actuellement et est un grand club au Portugal, possède une grande histoire. Chaque saison, Braga va loin en Coupe d’Europe et possède donc de l’expérience."

L'Europe reste pour nous une découverte

Geraerts est "clair" à ce sujet : "Braga est le favori à l'entame de ce match. Il faudra lui montrer beaucoup de respect. Pour nous, l'Europe reste une découverte. C’est une équipe qui sait gérer cette situation et voudra réagir après une défaite (contre Porto, 4-1, ndlr) montrer à ses supporters ce qu'elle vaut."

"On a tous les deux réalisé un sans-faute, mais je suis quasiment sûr que rien ne sera décidé après le match de ce jeudi", tempère le coach saint-gillois. "Il restera encore trois matchs après. C'est un match important pour les deux clubs, mais c'est tout."