L'Atletico sera sans un pilier pour le retour contre le Club de Bruges

L'Atletico Madrid a communiqué que Marcos Llorente (9 matchs, 1 but cette saison) s'était occasionné une lésion musculaire à une cuisse. Le joueur de 27 ans "va commencer à recevoir des séances de physiothérapie et des entraînements de réhabilitation".

Ainsi, bien que le club ne communique pas sur la durée de son absence, Llorente devrait bel et bien manquer le match retour contre le Club de Bruges, prévu le mercredi 12 octobre au Wanda Metropolitano. La presse espagnole parle en effet d'une absence de 4 à 5 semaines.

Grand artisan du titre de LaLiga en 2020-2021, Llorente enchaîne depuis les blessures. Il subit ici sa troisième blessure musculaire en un an, tout cela à moins de deux mois du Mondial.

