Alhassan Yusuf déterminé : "Il faut viser le titre, sinon ça n'a aucun sens de monter sur le terrain"

Alhassan Yusuf est le bosseur dont Mark van Bommel avait besoin dans son milieu de terrain et il fait toujours partie des titulaires. Le Nigérian n'a pas peur d'exprimer ses ambitions.

Malgré un revers surprise sur les terres de Courtrai, l'Antwerp a lancé sa saison de la meilleure des façons avec neuf victoires en dix rencontres. De quoi espérer un peu mieux que la saison dernière où le club s'est effondré lors des Playoffs 1.

Alhassan Yusuf reste d'ailleurs déçu du résultat. "Je ne pense pas que nous ayons terminé à la bonne place la saison dernière. Nous aurions pu faire mieux que la quatrième place. Nous aurions même pu remporter le titre avec ce noyau", dit-il dans la Gazet van Antwerpen.

"Maintenant, notre équipe est encore plus forte. Il y a plus de qualité et la concurrence entre les joueurs a augmenté. A chaque poste, la mentalité est également différente. Nous nous battons pour tout. Nous devons vraiment faire mieux cette saison. Il faut toujours viser un titre, sinon cela n'a aucun sens de monter sur le terrain."

Tout cela accompagné d'une vision claire de l'entraîneur et une hiérarchie claire au sein du noyau. "Que ce soit pendant le match ou pendant l'entraînement, Pieter (Gerkens, ndlr) est presque toujours à côté de moi. Plus vous jouez ensemble, mieux vous vous comprenez. L'équilibre dans l'équipe est essentiel. Si Pieter avance, je reste. Si je presse un peu plus haut, il restera un peu plus près de la défense."