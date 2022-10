Les supporters d'Anderlecht enverront un signal clair dimanche : "Nous voulons un système de jeu plus réaliste"

Ca s'agite chez les supporters d'Anderlecht après les mauvais résultats. Ils ont prévu des actions pour le déplacement à Malines. Par exemple, la tribune restera vide pendant les 12 premières minutes, une référence à l'importance du 12e homme.

"Dimanche 09 octobre 2021, le Fanboard et les groupes Ultras ont fait le choix de boycotter le déplacement à Malines", peut-on lire dans un communiqué du Fan Board et des Ultras du Sporting d'Anderlecht. "Nous ne serons pas présents dans la tribune des supporters extérieurs pendant les 12 premières minutes pour protester contre l'état actuel des choses. La 12e minute est une référence symbolique à nous, supporters, qui sommes autorisés à scander le slogan 'NOUS SOMMES ANDERLECHT' et seulement nous qui honorons et portons le logo avec fierté."

"Nous demandons au staff sportif d'apporter un système de jeu réaliste où chaque joueur peut faire plus et que les joueurs seront mis à leur meilleure place. Nous réalisons également qu'avec les ressources financières actuelles, tout n'est pas faisable, mais la volonté de gagner DOIT être là !"

Les Ultras rappellent l'importance pour les joueurs de porter le maillot du club "avec fierté".

"Nous, supporters, voulons exprimer notre inquiétude concernant l'instabilité de notre club bien-aimé sur ce qui précède."