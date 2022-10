Gilles Dewaele après le choc wallon : "C'était un vrai combat aujourd'hui"

Ce dimanche soir, le Standard de Liège a remporté le choc wallon au Stade du Pays de Charleroi sur le plus petit des écarts (0-1) grâce à un auto-but de Tchatchoua juste avant la pause. À noter que Zorgane, Barrett Laursen et Zinckernagel ont vu rouge lors de la partie.

Le Standard de Liège n'a pas brillé au Pays Noir, mais a fait le principal, à savoir s'imposer et prendre les trois points. "Cette victoire nous fait du bien. Le plus important était de prendre les trois points donc on a fait le job. Ce choc wallon n'est jamais facile. La qualité de jeu n'était pas top, mais c'était un vrai combat aujourd'hui", a confié Gilles Dewaele qui a pris un coup sur le nez. "Je prends ce petit coup sur le premier duel. La saison dernière, j'avais pris aussi un coup ici, mais à l'arcade", a expliqué en souriant le back droit.

Seule ombre au tableau, l'expuslion de Laursen et Zinckernagel en fin de rencontre. "C'est dommage car ces cartons n'étaient pas nécessaires. Deux joueurs immportants qui ne seront pas là le week-end prochain."

Le Standard a enregistré cinq victoires en six matchs et poursuit après son coup d'arrêt lors du derby liégeois. "C'était un match sans contre Seraing, nous nous sommes bien repris. Ce 15 sur 18, c'est plutôt pas mal. Surtout avant de rencontrer l'Antwerp, Malines et Anderlecht", a conclu l'ancien joueur de Courtrai.