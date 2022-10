OHL devient le 6e club de Belgique à mettre en place une tribune pour aveugles

Den Dreef va intégrer un cercle de plus en plus large au sein du football professionnel belge.

La ville de Louvain a annoncé ce lundi que le stade d'OHL, Den Dreef, comporterait désormais une tribune pour aveugles et malvoyants. Cette tribune sera d'ores et déjà mise en place samedi, pour la réception de Genk. Non seulement les spectateurs malvoyants auront une place réservée, mais ils pourront également écouter le match en audiodescription via des écouteurs. Ils pourront également être accompagnés gratuitement.

OHL devient le 6e club de Pro League à mettre en place ce modèle, après Gand, Anderlecht, Bruges, Genk et l'Antwerp.