Timothy Galje ou un nouveau portier pour faire oublier Guillaume Dietsch ? "Le joker médical est une possibilité"

Après Christophe Lepoint, Seraing va devoir se passer des services d'une autre pièce majeure de son équipe. En effet, Guillaume Dietsch souffre d'une fracture du péroné et ne devrait plus défendre les cages sérésiennes lors de cette année 2022.

Guillaume Dietsch souffre d’une fracture du péroné et devrait être absent entre six et huit semaines. Le portier français s’est blessé lors du dernier entraînement organisé vendredi dernier avant la réception d'Ostende. Un coup d’arrêt qui tombe au mauvais moment pour l'international Espoits français qui venait de signer sa première clean sheet de la saison au Standard de Liège. "Il s'est mal réceptionné et s'est blessé en retombant sur le sol. Cela fait partie d'une saison malheureusement, les deux autres gardiens sont prêts", a expliqué José Jeunechamps.

© photonews

Timothy Galje l'a remplacé lors du partage concédé contre Ostende. "Il s'en est plutôt bien sorti. Il a été impressionnant il y a un mois au niveau de sa forme. Il est très fort en un contre un. Il y a des gardiens de petite taille qui ont fait de très belles carrières", a expliqué le T1 des Métallos avant d'évoquer la possible arrivée d'un nouveau portier au Pairay. "Le joker médical existe et on va en discuter avec Carlos Freitas (directeur sportif) et Metz. Nous verrons ce que l'on peut faire, c'est certain que c'est une question que l'on peut se poser", a conclu Jeunechamps.

Galje avait disputé trois matchs la saison dernière, dont deux en Coupe de Belgique. Cette saison, il évoluait parfois les U23, en D2 ACFF. Timothy Martin, arrivé cet été depuis Virton, est troisième dans la hiérarchie des gardiens.