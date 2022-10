Ferran Jutgla déjà sur la liste d'un grand club anglais ?

Sans surprise, les prestations de Ferran Jutgla ne passent pas inaperçues. Le buteur du Club de Bruges pourrait déjà compter sur l'intérêt d'un club de Premier League.

Ferran Jutgla arrivait au Club de Bruges avec l'étiquette Masia, mais devait confirmer les promesses entrevues avec l'équipe B du FC Barcelone. Et l'Espagnol de 23 ans n'a pas déçu : en 14 matchs avec Bruges, il compte déjà 8 buts et 5 passes décisives. En Ligue des Champions, surtout, Jutgla a impressionné, marquant un but et délivrant un assist contre Porto, puis l'Atlético Madrid. Des voix s'élèvent pour que l'attaquant soit sélectionné avec la Roja.

Un tel talent sera difficile à conserver en Belgique et le Club, qui l'a acheté pour 5 millions d'euros, peut espérer faire une belle plus-value. Mais un départ dès cet hiver est-il possible ? Selon le média Todofichajes, Arsenal aurait en tout cas coché le nom de Ferran Jutgla pour le prochain mercato. Les Gunners chercheraient une doublure à Gabriel Jesus afin de lutter pour le titre en Premier League. L'information, relayée par le Sun en Angleterre, paraît peu fiable ; elle prouve cependant que le nom de Jutgla circule déjà et que Bruges peut s'attendre à de l'intérêt.