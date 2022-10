L'Union Saint-Gilloise a attiré plus de téléspectateurs que le RSC Anderlecht !

Lors des deux premiers matchs de Coupe d'Europe cette saison, Anderlecht avait eu les faveurs du diffuseur, la RTBF. Jeudi dernier, l'Union Saint-Gilloise évoluait en prime time, et a battu les Mauves.

Lors des deux premières rencontres de Coupe d'Europe cette saison, la RTBF, diffuseur de la Conference et de l'Europa League, avait fait un choix : diffuser le Sporting d'Anderlecht en Conference League, face à Silkeborg puis au FCSB, plutôt que les rencontres d'Europa League de l'Union Saint-Gilloise. Une décision qui s'expliquait par la portée du nom d'Anderlecht, son histoire européenne et, se disait-on, une audience a priori plus élevée.

Jeudi dernier, le RSCA évoluait à 18h45 face à West Ham United. L'Union, elle, affrontait Braga en prime time et a donc eu les honneurs de la diffusion sur la RTBF. Et pour l'occasion, les hommes de Karel Geraerts, qui ont réussi un bel exploit (1-2), ont battu les chiffres d'Anderlecht. C'est ce que le CIM révèle : Braga - Union a réuni 192 428 téléspectateurs en moyenne, soit bien plus que pour Anderlecht - Steaua Bucarest ( un peu plus de 168 000) et Anderlecht - Silkeborg (106 000 seulement). Une différence considérable, allant presque du simple au double pour le premier match des Mauves dans cette campagne.

Les résultats du Sporting d'Anderlecht en ce début de saison, et la hype loin d'être retombée concernant l'USG, ont certainement à voir avec ces chiffres qui bouleversent la conception de l'audience et pousseront certainement la RTBF à revoir ses plans pour les prochaines rencontres. Ce jeudi, cependant, l'Union reçoit Braga à 18h45, et ne sera donc pas en concurrence avec Anderlecht qui affronte West Ham à 21h.