Teddy Teuma : "On peut s'autoriser à rêver"

Le capitaine de l'Union est bien conscient que lui et ses coéquipiers sont aux portes de l'exploit en cas de bon résultat ce jeudi face à Braga (18h45).

Qui aurait imaginé l'Union en tête de son groupe d'Europa League, avec trois victoires en trois matchs ? "Maintenant qu'on est là où on se trouve, on s'autorise à rêver", a déclaré le capitaine saint-gillois Teddy Teuma ce mercredi en conférence de presse. On a travaillé pour, on le mérite. Sans oublier d'où on vient, on peut se dire que l'objectif maintenant est de terminer à une des deux premières places de ce groupe."

Pas question de s'enflammer, néanmoins. "La première ? On verra. Si on veut s'octroyer cette première place et grandir, alors il faudra le montrer demain."

Le Maltais sait aussi que les résultats des Bruxellois à l'échelle européenne ne feront plus d'eux une équipe sous-estimée à l'avenir, bien au contraire. "On sera très attendu. L'Union ne sera peut-être plus la petite équipe annoncée en début de campagne. Contre Braga, je m'attends à une équipe revancharde, qui aura à cœur de montrer que c'est elle qui vient du chapeau 1, surtout après le scénario du match aller."

Comme il l'avait affirmé à notre micro après la victoire de dimanche dernier face au Cercle (2-1), Teuma voit encore son équipe "s'améliorer, grandir". "Je ne pense pas qu'on soit arrivé à notre apogée. On est une équipe jeune et ambitieuse. Rien n'est parfait, encore, il faut continuer à progresser, à élever notre niveau de jeu pour continuer cette épopée commencée il y a deux ou trois ans."