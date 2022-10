🎥 Ligue des Champions: Heung-Min Son préféré à Mignolet

Pas (encore?) de deuxième Belge au palmarès 2022-2023 des joueurs de la semaine en Ligue des Champions. Après Kevin De Bruyne lors de la deuxième journée, Simon Mignolet, brillant contre l'Atletico avait l'occasion de décrocher cette récompense, mais c'est Heung-Min Son qui a été élu.

Les autres nominés étaient Atzili, bourreau de la Juventus avec le Maccabi Haifa, et Roberto Firmino double buteur et passeur à l'occasion du carton de Liverpool à Glasgow. Heung-Min Son succède à Robert Lewnadowski, élu joueur de la semaine à l'issue de la première journée de la phase de poules, Kevin De Bruyne (deuxième journée) et André Silva qui avait été plébiscité la semaine dernière.

