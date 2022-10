Tessa Wullaert doublement décisive avec le Fortuna Sittard face au PSV Eindhoven !

Ce samedi se tenait le choc de la D1 néerlandaise féminine : le PSV Eindhoven recevait le Fortuna Sittard. Un match aux forts accents belges.

En effet, du côté du PSV Eindhoven, Julie Biesmans était titulaire, tandis que les Red Flames Tessa Wullaert, Diede Lemey, Jarne Teulings et Féli Delacauw étaient sur la pelouse pour le Fortuna Sittard, qui a réalisé un mercato très belge l'été dernier pour lancer son équipe féminine.

Et c'est Wullaert qui a porté son équipe : avec un but et une passe décisive, la buteuse des Flames a offert la victoire au Fortuna (0-2), une deuxième consécutive. La saison de la toute jeune équipe de Sittard semble lancée.