Absence importante à prévoir pour Leroy Sané, Coupe du Monde en danger ?

L'ancien joueur de Manchester City souffre d'une déchirure à la cuisse gauche.

Lors de la large victoire du Bayern Munich face à Fribourg (5-0), Leroy Sané a dû quitter la pelouse sur blessure après avoir inscrit un but et délivré deux passes décisives. Selon le club bavarois, l'ailier gauche de 26 ans souffre d'une déchirure de la cuisse gauche. Des examens plus approfondis doivent avoir lieu pour déterminer la gravité de la blessure et le temps d'absence de l'international allemand, dont la Coupe du Monde pourrait s'avérer en danger.

Avec dix buts et six passes décisives en 16 matchs toutes compétitions confondues, Leroy Sané réalisait un gros début de saison avec le Bayern Munich. La saison dernière, l'ancien joueur de Manchester City avait terminé la saison avec 14 buts et 15 passes décisives en 45 rencontres.