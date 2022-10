Cyriel Dessers revient sur son transfert estival : "C'était mon rêve"

L'attaquant a décidé de quitter Genk et de découvrir la Serie A.

Après une période d'adaptation, Cyriel Dessers semble se sentir bien à Cremonese et a trouvé à deux reprises le chemin des filets. "C'était une sensation agréable, mais je suis toujours resté calme", a déclaré l'attaquant à Het Laatste Nieuws. "J'aurais peut-être été plus préoccupé par cela dans le passé. Je suis maintenant plus expérimenté. Je sais ce que je peux faire et je suis sûr d'avoir ma place dans cette compétition."

Après une belle saison en prêt au Feyenoord, Dessers a décidé de quitter Genk. Direction Cremonese et la Serie A, un championnat que Dessers voulait absolument découvrir. "C'était mon rêve. J'ai déjà disputé un Olimpico complet contre la Roma, j'ai rencontré l'Inter à San Siro et j'ai récemment marqué mon premier but contre un fort Napoli. Nous avons perdu 1-4, mais j'ai marqué l'égalisation. C'était encourageant."