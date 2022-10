Bonne nouvelle pour Paul Pogba et la Juventus !

La roue tournerait-elle pour Paul Pogba ? Plongé dans une sombre affaire avec son frère Mathias, le Français n'avait toujours pas joué de la saison avec la Juventus à cause d'une blessure.

Mais bonne nouvelle : ayant entamé sa course contre la montre, Pogba vient de faire son retour partiel à l'entraînement avec la Juventus et dispose d'un entraînement spécifique.

S'il parvient à rester en bonne santé et à retrouver une condition physique stable, il devrait faire partie des plans de Didier Deschamps pour le Mondial au Qatar qui début le 20 novembre prochain.

🗣 @paulpogba: "And it's just the first day!" 💪



🐙⏳🔜 pic.twitter.com/ywuzGxxFMw