Le Club NXT bat Deinze grâce à un doublé...d'un ancien de Deinze

Le Club NXT affrontait Deinze ce vendredi soir et l'a emporté grâce à un doublé de Lennart Mertens, ancien de Deinze.

L'ironie est complète : l'été dernier, le Club NXT allait chercher l'un des piliers de Deinze, Lennart Mertens (30 ans), pour en faire le vétéran de son équipe en D1B. Ce vendredi, Bruges recevait Deinze, lanterne rouge de D1B, et c'est...Mertens qui, d'un joli doublé, a offert la victoire à ses couleurs et enfoncé ses anciennes couleurs, dernières du classement ex-aequo avec le Jong Genk et Dender.

Bruges NXT, de son côté, prend temporairement la 4e place de D1B, à égalité de points avec le Lierse-Kempenzonen et le RSCA Futures.

21/10/2022 20:00 Club Brugge NXT - SK Deinze 2-0 21/10/2022 20:00 SL16 FC - Virton 2-1