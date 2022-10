Zaroury et Benson renversent Sunderland

L'équipe de Vincent Kompany était pourtant bien mal embarquée dans cette rencontre de Championship.

Ce samedi se jouait, déjà, la 17ᵉ journée de Championship et Vincent Kompany et son équipe en ont vu de toutes les couleurs sur la pelouse de Sunderland. Ce sont en effet les Black Cats qui ont ouvert le score via Diallo, avant de doubler la mise grâce à une réalisation de Neil (20', 2-0).

Mais Burnley a de la ressource et Tella réduit le score sur une passe décisive de H'ardxood-Bellis. Ensuite, Benseon (qui était monté à la pause), égalise avant de voir Zaroury marquer le but qui renverse tout. Benson sera à l'assist sur le quatrième but de son équipe marqué par Brownhill (2-4).

Grâce à cette victoire, Burnley reste à la troisième place avec une rencontre de moins.