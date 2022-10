Le RWDM s'offre Beveren

Belle victoire pour les Molenbeekois, occasion manquée pour Beveren.

Beveren avait l'occasion de creuser l'écart en tête de Challenger Pro League en cas de succès, mais les Waeslandiens sont tombés sur de solides Molenbeekois.

Barreto a pourtant été exclu juste après avoir ouvert le score, mais le RWDM a trouvé les espaces pour faire la différence. Challouk a doublé la mise à la 50e et le club bruxellois a même planté un troisième but via un auto goal de Van Damme.

Beveren a sauvé l'honneur grâce à Kevin Hoggas, mais la victoire est molenbeekoise (3-1).