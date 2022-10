Nouvelle victoire pour Fellaini au Shandong Taishan

L'ancien Diable Rouge continue à prendre du plaisir sur les terrains. Son club du Shandong Taishan s'est imposé 3-0 face au Guangzhou FC ce lundi.

Le Shandong Taishan a vite pris l'avantage via Liu Yang (12e), puis a enfoncé le clou via Barcelos (24e et 70e). Fellaini est monté au jeu pour le dernier quart d'heure.

Grâce à cette victoire, le Shandong Taishan est deuxième de CSL (Chinese Super League), avec 50 points en 21 matchs, et à égalité de points avec le leader, le Wuhan Three Towns.

Fellaini, 34 ans, a marqué 34 buts en 97 matchs avec le Shandong Taishan depuis son arrivée en Chine en février 2019.