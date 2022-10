Burnley toujours invaincu à domicile, Kompany s'en réjouit : "On a fait tout ce qu'il fallait pour prendre les trois points"

Après 17 journées de championnat, les Clarets viennent provisoirement de retrouver la tête du classement.

Ce mardi soir, Burnley s'est imposé 1-0 face à Norwich via une réalisation de Jay Rodriguez, sur penalty, à dix minutes du terme. Grâce à cette victoire, les Clarets retrouvent provisoirement la première place du classement. "C'est une solide performance de toute l'équipe. A la mi-temps, nous avons juste parlé de quelques détails, quelques espaces à explorer et mieux exploiter sur le terrain. La manière dont on a débuté la partie était très cruciale. En seconde période, on a fait exactement tout ce qu'il fallait pour empocher le résultat" se réjouit Vincent Kompany.

Après 17 journées de championnat, Burnley est désormais la seule équipe invaincue à domicile. "On a clairement un avantage quand on joue à la maison. On se réjouit de ces matches, on est en confiance dans nos installations, et on veut continuer sur cette voie. Vous aviez ce sentiment que c'était un gros match. On ne peut pas promettre qu'on va gagner tous les matches et que tous les matches seront bons, mais on fait tout ce qu'on peut pour rendre ce stade difficile à appréhender pour toutes les autres équipes."