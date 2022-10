Le Club de Bruges éliminé de la Youth League par Porto

Cruel dénouement pour les jeunes Brugeois, qui se sont inclinés 1-2 face aux Portugais.

Le Club de Bruges U19, avec 6 points, avait besoin d'une victoire pour encore croire à la qualification au second tour. Mais le match a vite tourné à la catastrophe pour les Brugeois. Après seulement quelques minutes de jeu, Spileers - qui a connu ses premières expériences avec les A dernièrement - a glissé et a offert le but d'ouverture à Porto.

Après une demie-heure de jeu, Porto enfonçait le clou et faisait 0-2. Bruges a alors passé le restant du match à courir derrière le score, mais n'est parvenu à ne marquer qu'une fois, via Servais (84e).

Bruges est éliminé dans son centre, le The Nest, et ne passera pas l'hiver européen. Dommage !