Le PSG qualifié, Hakimi heureux : "Ce changement de système nous réussit bien"

Toujours invaincu cette saison, le PSG n'a fait qu'une bouchée du Maccabi Haifa et se qualifie pour le tour suivant.

Ce mardi soir, le Paris Saint-Germain a très largement battu le Maccabi Haifa lors de la cinquième journée de Ligue des Champions (7-2). Ce succès, combiné à la victoire de Benfica face à la Juventus, qualifie les hommes de Christophe Galtier pour les 1/8es de finale. Toujours invaincus tant en championnat que sur la scène européenne, les Parisiens devront désormais valider leur première place du groupe, le 2 novembre en Italie. Selon Achraf Hakimi, si le PSG continue de cette manière, de belles choses sont à prévoir.

"On a fait un bon match, on est très content. On a réussi notre objectif de se qualifier pour le tour suivant. On a marqué beaucoup de buts et on espère avoir la première place maintenant du groupe. La défense à 4 ? Le coach a changé le système pour essayer des choses. Tout va bien dans ce système, on a plus de joueurs au milieu, ce qu’aime le coach. Ça nous laisse de bonnes possibilités. Si les trois attaquants restent comme ça, c’est possible de faire beaucoup de choses. On est content qu’ils aient tous marqué. Il faut continuer comme ça."