L'Inter accueille le retour de son attaquant : "Tous heureux que Romelu soit enfin là"

L'attaquant de 29 ans a retrouvé le chemin des filets quatre petites minutes après sa montée au jeu, ce mercredi soir.

Il ne lui en aura fallu qu'une : absent depuis le début du mois de septembre en raison d'une blessure musculaire, Romelu Lukaku a disputé ses premières minutes depuis près de deux mois avec l'Inter Milan, ce mercredi soir. Monté à la 83e minute de jeu face à Plzen, l'attaquant de 29 ans n'aura mis que quatre minutes avant de retrouver le chemin des filets devant une foule entièrement portée à sa cause. "C'est un but qui fait du bien à tout le monde. Il nous avait beaucoup manqué" reconnaît son entraîneur Simone Inzaghi.

Dans les rangs de ses coéquipiers, on salue également le retour de celui qui avait ouvert son compteur face à Lecce lors de la première journée de la saison. "Il faut rêver avec cette équipe. Je suis dans le football depuis des années, j'ai connu différentes choses, mais je n'avais jamais vu une équipe se comporter comme cela avec Romelu. Il a reçu tellement d'amour et d'affection de la part de ses coéquipiers. Et regardez l'accueil que lui ont réservé les supporters. Ils ont célébré ensemble. Nous sommes tous heureux que Romelu soit de retour" analyse quant à lui André Onana, le portier camerounais de l'Inter.