Joao Félix au cœur d'une polémique en Espagne après l'élimination en Ligue des Champions

Le jeune Portugais se serait bien privé de s'attirer les foudres de la presse espagnole...

Après son match nul (2-2) concédé sur un penalty manqué dans les derniers instants de Yannick Carrasco, l'Atletico Madrid peut dire au revoir aux huitièmes de finale de la Ligue des Champions.

Joao Félix, le jeune joueur de l'Atletico, s'est ensuite rendu à l'anniversaire de sa compagne après cette élimination. Les images ont circulé sur les réseaux sociaux et cela a été confirmé par AS. Selon Okdiario, le Portugais et ses amis auraient fait la fête et joué au bowling jusqu'à 4 heures du matin.

Rien de très grave, à 22 ans. Mais, visiblement, quand on est joueur de foot on ne peut pas se déplacer sans que nos faits et gestes soient épiés. Félix est depuis objet de critiques en Espagne.