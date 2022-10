Teuma se projette pour le futur adversaire de l'Union en Europa : "Aller au Camp Nou, c'est un rêve"

Le capitaine de l'Union voit grand mais espère que son équipe gardera les pieds sur terre.

L'Union est sur un nuage : dix rencontres consécutives sans défaite et une nouvelle victoire ce jeudi soir en déplacement à Malmö. De quoi booster au maximum le moral des troupes en plus d'assurer la première place de groupe à l'USG.

"C’est incroyable, on est super-contents, super-fiers, de cette campagne. S’assurer la première place à une journée de la fin, ce n’était pas prévu. Mais on a prouvé qu’on méritait notre place dans cette compétition. Si on en est là aujourd’hui, ce n’est pas pour rien", a confié Teddy Teuma dans des propos rapportés par Le Soir.

Après cette nouvelle démonstration, l'Union va devoir se projeter et sait qu'elle aura un gros morceau au stade des huitièmes de finale de la compétition puisque des gros poissons comme la Juventus, l'Atlético et le Barça ont été relégués en Europa League.

Le capitaine de l'USG estime que son équipe est là pour affronter des gros morceaux mais à choisir, il a sa préférence : "Jje prendrais le Barça. Aller au Camp Nou, c’est un rêve de minot. Ce serait magnifique. OK, il faudrait garder les pieds sur terre. Mais on a prouvé, dans cette phase de groupe, que l’on pouvait rivaliser avec des grosses équipes."