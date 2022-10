Le RWDM rêve de la Pro League

Un troisième club bruxellois en Pro League la saison prochaine? Le chamin est encore long, mais le RWDM a visiblement trouvé ses repères. Les Molenbeekois viennent en tout cas de remporter leur quatrième victoire consécutive en championnat.

Le RWDM n'a laissé aucune chance au Lierse, dimanche après-midi, via des buts de Youssef Challouk, Mickaël Biron et Zakaria El Ouhadi (3-0). Le RWDM est donc seul en tête, mais pourrait être rejoint par Beveren, si les Waeslandiens dispoent des U23 de Genk en fin de soirée.

