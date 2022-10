Bruges et la crise des penaltys : Carl Hoefkens a pris une décision !

Le Club de Bruges traverse une véritable crise de confiance sur un point : les penaltys. Trois penaltys manqués la semaine passée, cinq cette saison : les Blauw & Zwart ont un souci.

Blauw & Zwart is the new Mauve. Fut un temps où Anderlecht était la risée du pays dès qu'il s'agissait de tirer un penalty. Le Club de Bruges est en train de reprendre le flambeau, et Carl Hoefkens ne veut pas en rire. En conférence de presse avant le déplacement au Bayer Leverkusen, l'entraîneur du Club a décidé de trancher dans le vif du sujet.

Plus question ainsi d'hésiter : ce sera désormais Hans Vanaken depuis le point de penalty, personne d'autre. "À partir de maintenant, nous optons pour la clarté. Qu'il le mette ou pas, je m'en fiche, mais ce sera Hans Vanaken qui tirera les penaltys désormais", affirme l'entraîneur de Bruges dans des propos relayés par VTM. Plus de rotation, donc, et un Vanaken qui va devoir prendre ses responsabilités. On sait que par le passé, le double Soulier d'Or s'est parfois éclipsé à la demande d'un équipier au moment de tirer un penalty...