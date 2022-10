Cinq absents de marque pour le Club de Bruges à Leverkusen

Le Club de Bruges a publié la sélection pour le match de mardi soir sur la pelouse du Bayer Leverkusen. Sylla, Odoi et Onyedika ne joueront pas. Les trois sont suspendus.

Les autres absences notables dans le noyau sont Clinton Mata et Eder Balanta. Mata a été blessé pratiquement depuis le début de la saison. Yaremchuk n'était pas dans le groupe contre le KV Ostende, mais il est maintenant de retour.

Pour l'entraîneur Carl Hoefkens, les trois absents sont un casse-tête. Boyata est le remplaçant logique de Sylla, mais il a joué un match dramatique contre le KV Ostende samedi. Sur le côté droit, Buchanan pourrait être utilisé comme solution de repli, tandis que le jeune Audoor est une option pour remplacer Onyedika.

