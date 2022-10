Des supporters tous frais payés au Qatar...s'ils disent du bien de la Coupe du Monde ?

Le Qatar va envoyer des supporters de nombreux pays tous frais payés à la Coupe du Monde 2022...si, en contrepartie, les supporters en question s'engagent à écrire des commentaire élogieux sur les réseaux.

Le comité d'organisation de la Coupe du Monde 2022 a reconnu auprès de l'agence de presse Reuters avoir contacté des groupes de supporters de divers pays afin de leur offrir le voyage au Qatar ainsi que des tickets pour la Coupe du Monde. Cette déclaration fait suite à l'enquête du groupe médiatique néerlandais NOS, qui avait révélé que 50 supporters des Pays-Bas s'étaient vus offrir les vols et les hôtels au Qatar.

Ces supporters ont en contrepartie dû signer un accord : ils s'engageaient à publier des commentaires élogieux et positifs au sujet de la Coupe du Monde et de son organisation, et à dénoncer tout comportement haineux ou abusif à l'encontre du Qatar. Le comité d'organisation du Mondial aurait ainsi désigné des "Fans Leaders", qui ont à leur tour sélectionné une petite cinquantaine de supporters afin de se rendre à la Coupe du Monde. C'est ce qui s'est également passé en Belgique, 1895 (le club officiel de supporters lié à l'Union Belge) ayant repris le contrôle des "sélections". Une soixantaine de pays (et pas seulement des pays qualifiés, donc) auraient ainsi été impliqués.

Sur son site officiel, le comité d'organisation de la Coupe du Monde précise qu'il ne s'agirait pas là de devenir "porte-parole" du Qatar, mais qu'il serait "malvenu" de dénigrer le Qatar ou la Coupe du Monde 2022 dans ce contexte.