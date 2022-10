Kevin De Bruyne ne sait pas de quoi demain sera fait : "Peut-être mon dernier Mondial"

Kevin De Bruyne n'a que 31 ans, mais n'a jamais caché sa lassitude face à l'enchaînement des matchs. Ce ne serait donc pas vraiment étonnant que la Coupe du Monde 2022 soit sa...dernière.

Entre 2018 et 2022, quatre Diables de la "génération dorée" ont pris leur retraite, au moins internationale : Vincent Kompany, Thomas Vermaelen, Marouane Fellaini et Mousa Dembélé. La plupart des autres Diables Rouges devraient être à nouveau présents, sauf probablement Chadli et Januzaj. Mais entre 2022 et 2026, le renouvellement devrait être bien plus important : Vertonghen, Alderweireld, Mertens, Hazard voire Witsel devraient disputer leur dernière Coupe du Monde au Qatar. Et si...Kevin De Bruyne arrêtait également les frais avant 2026 ?

C'est en tout cas ce que le médian de Manchester City a laissé sous-entendre dans une interview accordée à The Independent. La Coupe du Monde au Qatar sera spéciale pour lui : "C'est la première fois que ma famille sera présente à un Mondial. Ils seront là pour la phase de poules. Je n'aurais pas voulu qu'ils manquent cet événement ! Mes enfants ont 6, 4 et 2 ans. Les deux plus âgés suivent déjà un peu le football", explique Kevin De Bruyne. "Je ne sais honnêtement pas comment ça se passera dans 4 ans. J'ai 31 ans, je ne sais pas si j'y serai. Et je n'ai aucune raison d'y penser maintenant ! Nous verrons bien comment ça se passe, je jouerai de mon mieux d'ici là".