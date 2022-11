Pep Guardiola optimiste pour la Coupe du Monde de deux Anglais

Deux internationaux de Manchester City pourraient bien faire leur retour dans les semaines à venir, et donc disputer la Coupe du Monde.

Kyle Walker et Kalvin Phillips sont tous deux absents à Manchester City depuis un mois, et leur participation à la Coupe du Monde 2022 est remise en cause. Les internationaux anglais (70 caps pour Wallker, 23 pour Phillips) seraient cependant proches d'un retour, à en croire Pep Guardiola en conférence de presse ce mardi. Kyle Walker avait participé aux matchs de septembre dernier, ne se blessant qu'après, et est un titulaire important avec les Three Lions.

Cependant, Guardiola a également précisé qu'il n'allait pas brusquer ses joueurs à l'approche de la Coupe du Monde. Walker, qui avait été opéré et est un peu en retard sur Phillips, et son équipier pourraient donc ne pas jouer avant la compétition ; reste à voir si Gareth Southgate les appellera dans ces conditions.