Bruges aurait coché le nom d'un grand talent de l'AZ Alkmaar

Le mercato hivernal va arriver plus vite qu'on le croirait après la trêve imposée par la Coupe du Monde. Le Club de Bruges aurait déjà un joueur en vue.

D'après les informations du média espagnol Revelo, Milos Kerkez (18 ans), back gauche et phénomène de l'AZ Alkmaar, serait sur la liste du Club de Bruges. International hongrois, Kerkez a été formé à l'AC Milan et rejoignait l'AZ Alkmaar en janvier dernier. Cette saison, il a disputé 23 matchs toutes compétitions confondues, marquant 3 buts et délivrant 6 assists.

Bruges, cependant, n'est pas le seul club sur la liste : plusieurs clubs espagnols (le Celta Vigo, le FC Séville et l'Atlético Madrid) ainsi que la Lazio Rome s'intéresseraient également à Milos Kerkez. La valeur marchande du Hongrois est estimée à 3 millions d'euros par Transfermarkt.