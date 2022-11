Le Japon dévoile ses 26 joueurs pour la Coupe du Monde 2022 !

Le Japon est le premier pays qualifié pour la Coupe du Monde 2022 à dévoiler sa sélection de 26 joueurs. Hajime Moriyasu, sélectionneur des Samouraïs Bleus, ne s'est pas embarrassé de présélection.

Alors que la plupart des nations débattent encore des potentielles surprises pour la Coupe du Monde 2022 et que la liste finale ne doit être annoncée que le 10 novembre par Roberto Martinez et ses confrères, Hajime Moriyasu a tranché dans le vif. Le sélectionneur du Japon a d'ores et déjà annoncé sa liste de 26 joueurs.

Parmi ceux-ci, on retrouve deux joueurs de Jupiler Pro League : Daniel Schmidt (STVV) et Ayaze Ueda (Cercle de Bruges). Plusieurs têtes connues sont également présentes : Junya Ito (Reims, ex-Genk), Daichi Kamada (Francfort, ex-STVV), Wataru Endo (Stuttgart, ex-STVV), Kaoru Mitoma (Brighton, ex-Union), Eiji Kawashima (Strasbourg, ex-Standard) et Takehiro Tomiyasu (Arsenal, ex-STVV).