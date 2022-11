Lloris et Tottenham filent en 1/8es de finale : "Fier d'avoir réussi cela dans l'adversité"

Les Spurs se sont défaits de l'Olympique de Marseille dans les derniers instants de la rencontre, ce mardi.

Grâce au but tardif de Hojbjerg, Tottenham s'est imposé sur la pelouse de l'Olympique de Marseille et se qualifie pour les 1/8es de finale de la Ligue des Champions avec le premier ticket du groupe. Côté Olympien, cette dernière réalisation élimine les hommes d'Igor Tudor de toute compétition européenne.

Grand artisan de cette victoire, Hugo Lloris a livré ses impressions à Canal Plus après la partie. "Il y avait une bataille psychologique, ils devaient absolument gagner et nous ne pas perdre et avec le but ça s'est inversé. On a montré une grande personnalité en deuxième. On a souffert, car l'OM est une grande équipe, avec un grand public. Et on est encore plus fier parce que dans la difficulté, on a fait ce qu'il fallait. »