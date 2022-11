Deila commente l'absence de Raskin et Bodart dans la présélection des Diables Rouges

Les deux Rouches ne pourront donc pas être sélectionnés par Roberto Martinez pour le Mondial au Qatar.

Le Standard de Liège n’a pas reçu de présélection pour Nicolas Raskin et Arnaud Bodart. Les deux Liégeois n’ont donc aucune chance de figurer dans la liste des 26 que Roberto Martinez rendra le 10 novembre prochain.

Raskin est l’un des hommes en forme de ce début de saison en bord de Meuse avec quatre assists et un but au compteur, mais aussi une emprise considérable sur le jeu des Rouches. Bodart réalise également un très bon exercice avec sept clean sheets en 15 matchs de championnat, ce qui en fait le meilleur portier belge de la compétition devant Butez (sept clean sheets) et Mignolet (six clean sheets).

En conférence de presse ce jeudi, Ronny Deila a commenté l’absence de ses deux joueurs dans la présélection des Diables Rouges. "Ce n’est pas à moi à parler de cela, mais je peux dire qu'ils performent à un top niveau en Jupiler Pro League. Personne ne peut le nier. S’ils ne figurent pas dans la liste des 55, c’est qu’on estime qu’il y a 55 autres joueurs qui sont meilleurs qu’eux", a lâché le T1 des Rouches.

"Ils doivent encore travailler plus et s’améliorer. Nous ferons en sorte qu'ils y parviennent car nous voulons avoir des internationaux au club. Ils sont ambitieux et ont des rêves. Leur temps viendra", a souligné le technicien norvégien. "Le fait que plusieurs joueurs d'équipes en-dessous de nous au classement figurent dans cette fameuse liste ? Bizarre et très étrange..."