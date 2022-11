Europa League: quelle soirée pour les belges à l'étranger?

Quel est l'enjeu pour les Belges en Europe ce jeudi ? Les Diables Rouges sont déjà presque tous qualifiés. Un coup d'œil sur l'enjeu de la dernière journée de l'Europa League.

Albert Sambi-Lokonga d'Arsenal, Yorbe Vertessen et Johan Bakayoko du PSV, Michy Batshuayi à Fenerbahçe, Arthur Theate et Jérémy Doku de Rennes et Hugo Siquet actif à Freiburg sont déjà qualifiés.

Seuls Eliot Matazo et son entraîneur Philippe Clement manquent à l'appel. En effet, ils ne se sont pas encore qualifiés pour la Ligue Europa avec Monaco. Mais les Monégasques ont encore leur destin entre leurs mains.



"C'est un match décisif pour notre avenir en Eirope, c'est sûr", a déclaré Philippe Clément. "Nous sommes très motivés, très concentrés, tous ensemble, pour faire quelque chose". Deux scénarios sont possibles contre l'Étoile Rouge : gagner pour ne pas dépendre de l'autre match ou se contenter d'un match nul et espérer que l'autre match ne se termine pas par une victoire de Trabzonspor. "Bien sûr, nous suivrons les résultats. Mais c'est un risque dans le football moderne de compter, car plusieurs buts peuvent tomber en quelques minutes."