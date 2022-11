Une clause cachée dans le contrat de Messi au PSG fait polémique

L'international argentin pourrait mettre la priorité absolue sur sa sélection nationale.

Alors que la Coupe du monde approche à grands pas (coup d'envoi le 20 novembre), plusieurs joueurs auront peut-être le réflexe de lever le pied avec leur club pour ne pas prendre le risque de manquer la Grand Messe du football.

Parmi les joueurs en très grande forme à l'approche du Mondial, on retrouve Lionel Messi. Et selon le média argentin TN, le joueur du PSG aurait toutes les cartes en main pour décider de ce qu'il fera dans les prochaines semaines avec son club.

En effet, Messi aurait une clause spéciale dans son contrat qui stipule que la sélection nationale est une priorité absolue et qu'il peut ainsi se tourner vers celle-ci et se libérer de ses obligations avec le PSG. Cela s'applique à un match pour une compétition, un amical, etc.

Messi aurait ainsi l'intention d'aller au Qatar dès le 7 novembre et de rater le match face à Auxerre le 13.