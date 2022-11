Deniz Undav bientôt de retour en Belgique ?

Deniz Undav a peu profité de son transfert à Brighton & Hove Albion jusqu'à présent. Plus précisément, l'attaquant n'exclut pas un retour en Belgique.

Avec à peine 55 minutes en Premier League, le compteur de Deniz Undav est quasiment au point mort du côté de Brighton & Hove Albion. "Bien que je me porte bien. Je vis dans une ville agréable et nous avons une bonne équipe. Même si j'espère qu'il y aura bientôt plus de minutes de jeu."

En effet, la situation est aujourd'hui intenable pour l'attaquant de 26 ans. "Je n'ai aucune idée de ce à quoi ressemblera mon avenir dans les mois à venir", déclare-t-il dans le Het Nieuwsblad. Un retour en Belgique ou à l'Union SG est-il envisageable ? "C'est une possibilité. Même si mon objectif principal reste de réussir en Angleterre."