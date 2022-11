Gros coup dur pour Giulian Biancone, ex-Cercle de Bruges

Giulian Biancone a rejoint Nottingham Forest l'été dernier, mais ne s'y est pas encore imposé. Et il n'aura plus l'occasion de le faire cette saison...

Sensation de D1A au Cercle de Bruges, Giulian Biancone (22 ans) a décroché un beau transfert l'été dernier depuis l'ESTAC Troyes direction la Premier League. Depuis son arrivée à Nottingham Forest, le défenseur français n'a cependant pu disputer que 4 rencontres, dans un rôle de défenseur central peu adapté à ses qualités. Et sa saison est d'ores et déjà terminée, annonce Nottingham : Biancone s'est occasionné une rupture des ligaments croisés, et ne jouera plus en 2022-2023.