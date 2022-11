🎥 Un ancien joueur d'Anderlecht marque l'un des buts de l'année aux Pays-Bas

En Eerste Divisie, quelqu'un a postulĂ© pour le but de l'annĂ©e : Alexander BĂŒttner, l'ancien joueur d'Anderlecht qui a portĂ© la vareuse mauve en 2016 et qui joue pour De Graafschap en 2022.

L'arrière gauche était en déplacement à Den Bosch avec De Graafschap vendredi soir et y a ouvert toutes les bouches dans le premier quart d'heure de jeu. Le défenseur central Fortes a envoyé une passe croisée sur le côté et il y avait Büttner qui attendait, presque complètement collé à la ligne de touche.

Ce que personne ne pensait possible, s'est alors produit : Büttner a repris le ballon de volée (certainement pour faire un centre) et ce dernier a directement terminé dans le but du gardien Van der Steen. Une masterclass du Néerlandais de 33 ans.

Goal van het jaar van Alexander Büttner?! 😹#dbogra pic.twitter.com/CHOrZpHXTY — ESPN NL (@ESPNnl) November 4, 2022

En 2016, Büttner a disputé encore quatorze matches pour Anderlecht, qui l'a ensuite prêté au Spartak Moscou. Par la suite, Büttner est retourné dans son pays d'origine pour une aventure américaine et entre-temps, il s'est retrouvé en Eerste Divisie - la deuxième division néerlandaise - avec De Graafschap.