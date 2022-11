Y avait-il penalty sur Amuzu ? Le département arbitral répond !

Selon Jelle Bataille, c'était du 50/50. Le département arbitral, lui, a tranché concernant la poussée sur Francis Amuzu.

En seconde période, lors d'une percée de Francis Amuzu dans le rectangle anversois, Jelle Bataille a poussé l'Anderlechtois avec insistance. Après coup, le défenseur semblait conscient que la phase était très risquée. Mais sur le coup, ni l'arbitre ni l'assistance vidéo n'ont réagi. Une erreur claire, selon Franck De Bleeckere et le département arbitral de l'Union Belge. "Bataille va au duel et pousse le joueur d'Anderlecht, qui tombe. L'arbitre laisse le jeu se poursuivre et le VAR n'intervient pas. Mais le département arbitral s'attend à une intervention du VAR et à un penalty, car la poussée est volontaire et évidente".

Il s'agit d'une "obvious mistake" de la part du référé principal, qui aurait dû amener une correction par l'assistance vidéo, un penalty...et potentiellement un tout autre résultat pour le Sporting d'Anderlecht, qui peut être frustré à raison.